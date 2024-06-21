Adalet Bakanlığı, stratejik planında ceza infaz sisteminin yetersiz kaldığını itiraf etmişti

Yayınlanma: 21.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.06.2024 - 04:00

Gazetemiz Cumhuriyet, dün Adalet Bakanlığı’nın “2024-2028 Stratejik Planı”nı gündeme getirmişti. Bakanlık planı kapsamında ceza infaz sisteminin yetersiz kaldığının itiraf edildiği aktarılmıştı. Bakanlık, önümüzdeki dört yıllık süreçte “cezaların daha caydırıcı olması” ve “infaz sisteminin cezasızlık algısını ortadan kaldıracak biçimde yeniden düzenlemesi” gerektiğini belirtti. Söz konusu belgede; ceza infaz sisteminin “suçun önlenmesi konusunda önleyici mekanizmaların bazı koşullarda yetersiz kaldığı” değerlendirmesinde bulunuldu.

DEĞİŞİM ŞEFFAF OLMALI

Bakanlık infaz sistemindeki aksaklıkların giderilmesi için mevzuat düzenlemesi öngürüldü. Ancak bakanlık mevzuat düzenlemelerinin yapılamadığını da aynı planda açıkladı. Yine bakanlık tarafından; adalet hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve yargı reformuna yönelik adımların birçoğunun gerçekleştirilebilmesi için mevzuat değişikliği gerektirdiğine değinildi. Ancak belgede, mevzuat değişikliklerinin yapılamadığı belirtildi ve bunun risk olduğu değerlendirmesinde bulunuldu. Bakanlık bu riskin ortadan kaldırılması içinse mevzuat önerilerinin katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yapılması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca bakanlık, hâkim ve savcı sayısı ile dosya sayısının orantılandırılmasına yönelik hedeflerin tuturulamadığı, bu dört yıllık planda da azaltmaya yönelik hedeflerin konduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra bu işyükünün azaltılmasında hâkimlerin “hukuk ve ceza” olmak üzere uzmanlaşması gerektiği ancak sayısının yetersiz kalması gerekçesiyle hedeflenen sürede yapılmadığı belirtildi.