Adalet nöbetindeki anneye CHP ve TİP’ten destek ziyareti

Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisinin, üç yaşındayken kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması sürerken mağdur çocuğun annesi geçen hafta adliye önünde adalet nöbeti başlattı. CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Anadolu Adliyesi önünde 21 gündür adalet nöbeti tutan anne D.Ş’yi ziyaret etti.

Cinsel saldırıya uğradıktan sonra failiyle evlendirilen anne D.Ş., “Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” diyerek can güvenliği talebinde bulundu. Görüşmede Nazlıaka, “Hak arayışın olan bir annenin yanındayız. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a seslenmek istiyorum. Bakanlık sürece iddia ettiği gibi dahil olsaydı, mağdur çocuk hukuka ve usule aykırı bir yargılama sürecinden geçirilerek yeniden travmatize edilmezdi. Ülkeyi yönetenleri göreve davet ediyoruz. Görevlerini yapmayacaklarsa kalksınlar o koltuklardan” dedi.

BAKANLARA SESLENDİ

Anne D.Ş’nin adalet nöbetine dün Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil ve beraberindeki TİP’li kadınlar heyeti ziyaret etti. Kadıgil, “Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, belediye başkanlarını tutuklamaktan vakit bulup çocuk tecavüzcüleriyle, arkasında bu sözde dinci vakıfların bulunduğu tecavüzcülerle ilgilenmeye zamanın olacak mı? İkinci sorum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu ihbarla ilgili ne yapıyorsun? Bu çocukla ilgili ne yapıyorsun?” diye konuştu. Anne D.Ş. ise “Çocuğumun elimden alınmasını istemiyorum. Yıllardır bu çocuk için mücadele veriyorum. Tek başıma çok büyük zorluklarla büyüttüm” diye konuştu.