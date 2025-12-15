Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatlarından 'tutukluluğun devamı' kararına itiraz

Yaklaşık 5 buçuk aydır tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatları, ilgili mahkemenin 9 Aralık 2025 tarihinde aldığı; tutukluluk halinin devamı kararına itiraz ettiler.

İtiraz dilekçesinde; kararda “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu (tape kayıtları, bilirkişi raporu, Masak raporu, HTS kayıtları) ifade edilmiş ise de Zeydan Karalar’la ilgili iddiada delil olarak ileri sürülen; tape kaydı, bilirkişi raporu ya da Masak raporu bulunmamaktadır. Yine bu dosyada müvekkilin isminin geçtiği ve/veya doğrudan müvekkili ilgilendiren hiçbir HTS kaydı da bulunmamaktadır. Dolayısıyla gerekçeden ve delilden yoksun tutukluluğun devamı kararı hukuka aykırıdır” şeklinde somut tespit yapıldı.