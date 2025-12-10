Adana'da acı olay: Oynarken dereye düşen Muhammed, boğuldu

Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'nde Suriye uyruklu Muhammed Shehab ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı, iddiaya göre oturdukları yere yakın bölgedeki dere kenarında oynarken suya düştü.

Çocukların sesini duyanlar, yardıma koştu. Çocuklardan biri bulunurken, Muhammed Shehab ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makinesiyle yaptığı çalışmada Muhammed de bulundu.

CESEDİ BULUNDU

Sağlık ekibinin kontrolünde Muhammed’in boğulduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Muhammed’in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı