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Adana'da anız yangını: Alevler ormana sıçradı

Adana'da anız yangını: Alevler ormana sıçradı

29.06.2026 15:38:00
Güncellenme:
DHA
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Adana'da anız yangını: Alevler ormana sıçradı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

İlçedeki Hacı Hasanlı Mahallesi'nde, saat 13.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yakınlardaki ormana sıçradı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yangında park halindeki bir otomobil de zarar gördü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler yangına havadan helikopterle ve karadan arazözlerle müdahale başlattı.

İlgili Konular: #Adana #Yangın