Adana'da bir otomobilde 60 bini aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi

6.01.2026 09:53:00
Adana'da bir otomobilde 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu merkez Seyhan ilçesi yakınında durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, kapı boşluklarına gizlenmiş poşetlerde 66 bin 600 uyuşturucu hap buldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, sürücü M.A.Ç. (19) ve yanındaki E.M.Y. (17) ile olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle V.G. (25) ve İ.M'yi (23) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.Ç, E.M.Y. ve V.G. tutuklandı, İ.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

