'Diplomasız Erdoğan' sloganı davası... Erdoğan’ın avukatı ‘reddi hakim’ talebinde bulunmuştu: Mahkeme kararını verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin 13 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Bayrampaşa’da düzenlediği eylemlerde atılan, “Diplomasız Erdoğan” sloganı nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e dava açmış ve 500 bin TL manevi tazminat talebiyle açtığı dava Ankara 44. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmüştü.

Söz konusu davada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik, “Diplomasız Erdoğan” sözleri nedeniyle açtığı davada hakim, mahkemeye diplomanın sunulmasını talep etmiş ve Erdoğan’ın avukatı “Hakimin konuya ilişkin şahsi merakı olduğu” gerekçesiyle ‘reddi hakim’ talebinde bulunmuştu.

MAHKEME TALEBE YANIT VERDİ

Mahkeme, söz konusu ‘reddi hakim’ talebi üzerine kararını verdi. Mahkeme talebe “Somut olayda, davanın duruşmasının 10.09.2026 tarihine bırakıldığı, Reddi istenen hakimin 24.03.2026 tarihi itibariyle yaş haddi nedeniyle hakimlik görevinin sona ereceği bu itibarla reddi hakim talebinin konusuz kaldığı anlaşıldığından, reddi hakim talebi hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir” şeklinde yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Bakın Türk milleti adına talep eden, Recep Tayyip Erdoğan. Karşı taraf Özgür Özel. Diyor ki, ‘Ankara 44. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bu sayılı esas dosyasında davacı Recep Tayyip Erdoğan vekilinin reddi hakim talebinde bulunmuştur’ diyor davacı. Hakimin reddi talebi. ‘Diyor ki bu davayı bundan sonra bu hakim göremez.’ Sebebi? Önce söyleyeyim, göstereyim. Hakim orada, bizim avukat orada, canım benim gencecik bir kardeşim. Burada da Cumhurbaşkanının avukatları. ‘Efendim bunlar, bunların müvekkili Özgür Özel, müvekkilimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması olmadığını söylüyor.’ Benimki de diyor ki ‘Var mı? Varsa dosyaya sunun.’ Arkadaşlar fıkra bu kadar değil. Erken gülmeyin. Hakim diyor ki ‘Ne diyorsunuz?’ diyor. Bunlar diyor ki ‘Diplomamız vardır. Çünkü Cumhurbaşkanı için diploma lazımdır.’ Hakim de diyor ki ‘Sayın Erdoğan’ın diplomasının dosyaya sunulmasına.’ Bunlar diyor ki ‘Hayır. Sunmak zorunda değiliz.’ Ya diyor ki ‘Bu diyor ki diploman yok, sen diyorsun ki var. Diyor ki göster. Haydi göster.’ Kusura bakmayın ama fıkra bu kadar da değil. Erdoğan’ın avukatları diplomanın mahkemeye sunulmasının istendiğini, anlatıyorlar. Tam bu dediklerimi anlatıyorlar. Hakimin de diplomanın dosyaya sunulmasında ısrarcı olduğunu, bakın. ‘Hakimin konuya ilişkin şahsi bir şüphe ve merakının olduğunu, dolayısıyla tarafsız olmadığını’ belirterek hakimin reddini istiyorlar, reddini. ‘Bizden diploma istiyorsa özel bir merakı vardır, tarafsız olamaz. Bizden diplomayı talep etmeyecek bir hakim gelsin’ diyorlar. Karar, ‘Davacı vekilinin reddi hakim talebi hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına, talebin mahiyeti gereği harç alınmasına gerek olmadığını, iş bu kararın bir örneğinin eklenerek dava dosyasının mahkemesine iadesine.’ Tayyip Erdoğan’a söylüyorum. Ben sana ‘Diplomasız Erdoğan’ demişim. Sen bana mahkeme açmışsın. Avukatım demiş ‘Dosyaya sunsunlar.’ Avukatın demiş ‘Sunamayız.’ Hakim de demişse ‘Varsa diploma sunacaksın.’ Sayın Erdoğan, varsa diploman o mahkemeye sunacaksın."