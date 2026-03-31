Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adana 'da hal kompleksine baskın: 2 şüpheli ve 16 kaçak göçmen yakalandı

31.03.2026 10:26:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Adana’da polis ekipleri, Vedat Dalokay Hal Kompleksinde yaptıkları uygulamada çeşitli suçlardan aranan 2 yabancı uyruklu şüpheli ile 16 kaçak göçmeni yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve kaçak göçmenlere yönelik Vedat Dalokay Hal Kompleksinde denetim yaptı. İl Göç İdaresine ait 2 mobil göç aracının yanı sıra 25 polis ekibinin katıldığı uygulamada 308’i yabancı uyruklu 623 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Kontrollerde, ‘Cinsel taciz’ ve ‘Terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Ayrıca ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 16 Suriye uyruklu kaçak göçmen de sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.

İlgili Konular: #Adana #gözaltı