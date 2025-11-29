Adana'da motosikletli saldırganlar restorana ateş açtı: İş yeri sahibi öldü!

Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan restoranın önüne motosikletle gelen 2 şüpheliden biri aşağıya inerek, bu sırada içerde bulunan iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a tabanca ile defalarca ateş açtı.

Başından ve göğsünden vurulan Durmaz, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İŞ YERİ SAHİBİ ÖLDÜ

Ağır yaralı olarak ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.