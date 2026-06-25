Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

25.06.2026 17:16:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Veysel Bekşen hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kaza, öğle saatlerinde Kozan-Aladağ kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet ile İbrahim Y. yönetimindeki 01 B 8361 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Veysel Bekşen'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Adana #otomobil #Kamyonet