Adana'da plastik malzemelerin bulunduğu iş yeri yandı

15.01.2026 17:51:00
DHA
Adana’nın Yüreğir ilçesindeki sanayi sitesinde plastik malzemelerin bulunduğu iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adana'da plastik malzemelerin bulunduğu iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yüreğir ilçesindeki bir sanayi sitesinde plastik malzemelerin bulunduğu iş yerinde saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yangına müdahale etti. Alevlerin yan taraftaki lastikçiye sıçramasını engelleyen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yanan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Adana #Yangın