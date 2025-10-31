Adana’daki kutlamalarda ‘Zeydan Karalar’a özgürlük’ sloganları atıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında on binlerce Adanalı, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı ve Uğur Mumcu Meydanı’na doğru, ellerinde meşaleler ve pankartlarla yürüdü.

“Zeydan Karalar’a özgürlük” sloganlarının atıldığı yürüyüş ve kutlamalarda yurttaşlara seslenen büyükşehir belediye başkanvekili Güngör Geçer şunları söyledi:

“Burada sadece bir bayramı değil, bir milletin yeniden doğuşunu kutluyoruz. Adana da bu hikâyenin tam kalbindedir. Bu topraklar, Kuvayı Milliye’nin ilk nefesini aldığı yerdir! Atatürk, o büyük sözü boşuna söylemedi: ‘Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut bulmuştur.’ Evet Adana! O ateş burada yandı, o kararlılık burada doğdu. Biz Adanalılar, bu emaneti omuzlarımızda taşıyoruz. Ne olursa olsun, Cumhuriyetten, demokrasiden, özgürlükten asla vazgeçmeyeceğiz.”