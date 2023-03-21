Adana'da 21 araç sürücüsüne 'egzoz' cezası
Adana'da, gürültülü egzoz kullandığı belirlenen 21 araç trafikten men edilip, sürücülerine 4 bin 64'er lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, gürültülü egzoz kullanıp çevreyi rahatsız eden sürücülerin belirlenmesi için şehrin bulvarlarında 1 hafta önce uygulama başlattı.
TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER
Uygulamada 1 haftada, 21 gürültülü egzoz kullanan aracı tespit eden polis, bu araçların sürücülerine 4 bin 64'er lira ceza uyguladı. Polis, ayrıca 21 aracı trafikten men etti.
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