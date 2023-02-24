Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem: Çinko madeninde göçük

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 08:08

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 08:08

Göçük, saat 20.40 sıralarında ilçeye bağlı Kısacıklı Mahallesi'ndeki çinko madeninde meydana geldi. AFAD'ın, saat 20.37'de merkez üssü Saimbeyli ilçesi olarak belirlediği 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından Feke ilçesindeki çinko madeninde göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan maden işçisi Arif Karayavuz'un kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İş arkadaşları ve itfaiye erlerince göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan Karayavuz, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Arif Karayavuz'un, depremin ardından Kahramanmaraş'taki arama-kurtarma çalışmalarına katılan madencilerden bir olduğu öğrenildi.