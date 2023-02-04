Adana'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Egemen Darendelioğlu Bulvarı ile Pamukeli Caddesi kesişiminde meydana geldi.
Halis Ç. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Zeynel Z. idaresindeki otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 tarım işçisi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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