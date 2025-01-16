Adana’da kardeşlerin öldürüldüğü olayda ölü sayısı 3’e yükseldi
Adana’da iki kardeşin öldürüldüğü silahlı kavgada yaralanan bir kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 3’e yükseldi.
Olay, saat 04.00 sıralarında Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında bir grubun içinde yer alan Serdar ile Umut Akipa ve Ferhat Ay tabancayla vurulmuştu. Kardeşlerden Umut Akipa olay yerinde ölmüş diğer yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Serdar Akipa da hastanede gece hayatını kaybetmişti. Diğer yaralı Ferhat Ay ise bugün kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Akipa kardeşlerin ve Ferhat Ay’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki videosu izletti
- Suriye'den Türkiye'ye görülmemiş gümrük vergisi!
- Peynirde ‘mantar ilacı’ tespit edildi!
- 'Madem hedefiniz benim...'
- Kendisi küçük faydası büyük: Yiyen doktor yüzü görmüyor
- Teğmenler için karara 1 gün kala yeni gelişme
- Bahçeli'ye kendi partisinden bile destek yok!
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor!
- İşte CHP’nin yol haritası
- RTÜK'ten programa inceleme!