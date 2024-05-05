Adana'da özel halk otobüsünün çarptığı kişi yaşamını yitirdi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 17:47
Adana'da özel halk otobüsünün çarptığı kişi yaşamını yitirdi
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O.Ö. idaresindeki 01 J 0305 plakalı otobüs, Belediye Evleri Mahallesi 84117. Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Fadime Günendi'ye (67) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Günendi'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan otobüs şoförü O.Ö, polis merkezine götürüldü.


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