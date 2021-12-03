Adana'da sokakta çelik yelekli ve silahlı gezen kişi, adli kontrolle salıverildi
Adana'da sokakta çelik yelekli ve silahlı şekilde gezerken yakalanan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki devriye görevleri sırasında sokakta durumundan şüphelendikleri bir kişiye "dur" ihtarında bulundu.
Şüpheli, polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler, peşine düştükleri zanlıyı girdiği bir sokakta yakaladı.
Yapılan kontrollerde şüpheli Hayrettin O'nun (20) üzerinde çelik yelek olduğu ve belinde ruhsatsız tabanca bulunduğu belirlendi.
'HASIMLARIM VAR' DEDİ
Gasp Büro Amirliğine teslim edilen zanlının "kasten öldürmeye teşebbüs", "yaralama", "mala zarar verme" ve "genel güvenliği tehlikeye düşürmek" gibi olaylardan suç kaydının olduğu belirlendi.
Şüphelinin ifadesinde, hasımları olduğunu öne sürerek, "Aracım kurşunlandı. Tedbir amaçlı bu şekilde geziyorum." dediği iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Millet İttifakı'nda deprem
- Yeni Bakandan ayağının tozuyla faiz çıkışı
- Benzine bir zam daha
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Ekonomistlerden 'af' kararına tepki
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Tüketildiğinde hafıza kaybına yol açan 5 yiyecek
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Bir zam da sigaraya
- CHP'nin 2. mitingi hangi ilde olacak?