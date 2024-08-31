Adana'da vahşet: Saklandığı masanın altında polisi arayıp, 'Beni öldürmeye geldi' demiş

Yayınlanma: 31.08.2024 - 11:00

Güncelleme: 31.08.2024 - 11:00

İddiaya göre; bir süre önce boşandığı N.K.'yi kıskanmaya başlayan Oktay Demiröz, 16 Şubat'ta eski eşinin çalıştığı Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'ndaki iş yerini pompalı tüfekle bastı.

İş yerinde çalışanlar korkudan kaçarken, N.K. de masanın altına girip saklandı. Elindeki tüfekle iş yerindeki odaları tek tek gezen Demiröz, masanın altında gördüğü eski eşi N.K.'nin, dizlerine tüfekle 3 el ateş ettikten sonra çıktı.

Demiröz’ün, iş yerine geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıda ağır yaralanan N.K., adrese sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Çukurova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'ndeki akrabasının evinde saklandığı belirlenen Demiröz’ü operasyonla yakaladı.

"EVE GELEN GİDEN VAR MI?"

Tutuklanan Oktay Demiröz hakkında, Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Boşandığı eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davaya başlandı. Dün yapılan ilk duruşmaya, hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu Oktay Demiröz ve N.K. ile tarafların avukatları katıldı. Bir mağazada satış sorumlusu olarak çalışan sanık Oktay Demiröz, savunmasında eski eşini öldürme kastının olmadığını söyledi.

Kızlarını olaydan 1 gün önce okuldan alıp eve getirdiğini belirten Demiröz, "Kızlarıma, 'Eve gelen giden var mı, size herhangi bir şey diyen var mı' diye sordum. Büyük kızım eve annesinin arkadaşının geldiğini, evde kaldığını söyledi. Ben de kızıma 'Neden bunları anlatmadın' dedim. Kızım da 'Annem senin oraya gelmemi yasaklardı' dedi. Büyük kızım da korkudan söylemediğini söyledi" dedi.

Bunun üzerine silahını alıp evden çıktığını ifade eden Demiröz, "Direkt eski eşimin iş yerine gittim. Üst kattaki ofiste iç tarafı görünmeyen bir masa vardı. Masanın başına doğru gittiğimde N.K. masanın altında saklanıyordu. 'Masanın altından çık' diye bağırdım. Masanın altından çıktı, 'Yapma konuşalım' dedi. Ben de 'Artık konuşacak bir şey yok' dedim, 1 el ayağına doğru ateş ettim. Daha sonra içeridekiler bağırarak kapıdan dışarıya kaçtılar, o anda elim tetiğe gitti, 1 el daha ateş ettim."

"TEKMELEYEREK ÇIKARDI"

Eski eşiyle 13 yıl evliliklerinin olduğunu, bu sürede devamlı şiddet ve hakaret gördüğünü, tehdit edildiğini belirten N.K., şikayetçi olduğunu ve ölümden mucize eseri kurtulduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Kendisi şiddete meyilli biri. Psikolojik tedavi görmesini istedim. Her seferinde 'Beni yapmak istemediğin şeylere zorlama. Ben bitti demeden bitmez, Kimse beni terk edemez' derdi. Başka kadınlarla birliktelikleri yaşayan da kendisidir. Ben hamileydim, benim çocuğum zorla aldırıldı. Olaydan 1 gün önce kızım E.'yi kemerle dövüp, tüfeği kızımın önünde doldurup, 'Annenin hayatında kim var, söyle annen kiminle beraber' diyor. Kızım da 'Baba bir şey yok' demesine rağmen büyük kızıma 'Beni annenin iş yerine götüreceksin' diyerek kızımdan iş yerimin yerini öğreniyor. Plan yapıp ertesi gün de elinde pompalı tüfekle iş yerime geldi. Ben iş yerime geldiğini görünce kaçtım, saklanmaya çalıştım. Bu arada KADES'e defalarca bastım, polisi aradım, 'Beni öldürmeye geldi' dedim. İş yerinde masanın altına saklandım. Elindeki pompalı tüfeği iş yerindeki arkadaşlarıma doğrulttu. Saklandığım yerden tekmeleyerek çıkardı. 'Dur yapma. Konuşalım sakın yapma' demeye kalmadan hedef alarak peş peşe 3 el ateş etti. Bir tanesi sağ bacağıma, diğeri sol ayağıma, tekrardan sol bacağıma sıktıktan sonra kaçtı."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için erteledi.