Yayınlanma: 28.08.2024 - 13:51

Güncelleme: 28.08.2024 - 13:51

Adana usulü mumbar dolması, kuzu bağırsağının içerisine doldurulan bol baharatlı pirinç harcı ile hazırlanır ve yavaş yavaş pişirilerek tam kıvamında bir lezzet sunar. Hem sabır gerektiren hem de maharet isteyen bu tarifi denemek isteyenler için, işte adım adım Adana usulü mumbar dolması tarifi.

Malzemeler

Dolma İçin:

1 kg kuzu bağırsağı (mumbar)

1 su bardağı pirinç

200 gram kıyma (tercihen kuzu kıyması)

1 adet büyük boy kuru soğan (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı su

1/2 demet maydanoz (ince doğranmış)

Pişirmek İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

4-5 su bardağı su

Yapılışı

Mumbarın Temizlenmesi:

Kuzu bağırsağını (mumbarı) iyice temizlemek, mumbar dolmasının en önemli aşamasıdır. Bağırsağı ters çevirin ve akan su altında iyice yıkayın. İçini tuz ve limonla ovarak temizleyin, birkaç kez iyice durulayın. Bu aşamada bağırsağın iyice temizlenmesi, dolmanın lezzetli olması için gereklidir.

İç Harcın Hazırlanması:

Geniş bir kasede pirinci yıkayıp süzün. Üzerine kıymayı, ince doğranmış soğanı, salçaları, baharatları ve tuzu ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra suyu ekleyip harcı nemli hale getirin. Son olarak ince doğranmış maydanozu ekleyin ve harcı iyice karıştırın.

Mumbarların Doldurulması:

Hazırladığınız harcı bir tatlı kaşığı yardımıyla mumbarın içerisine doldurun. Doldururken harcı fazla sıkı olmaması için dikkat edin; çünkü pişerken pirinç şişecektir. Doldurduktan sonra mumbarın açık kalan ucunu iğne ve iplik yardımıyla dikin veya sıkıca bağlayın.

Pişirme Aşaması:

Geniş bir tencerede tereyağını eritin. Doldurduğunuz mumbarları tencereye yerleştirin. Üzerine tuz ve kırmızı biber serpin. Mumbarların üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve mumbarları kısık ateşte yaklaşık 1,5 saat pişirin. Ara sıra su seviyesini kontrol edin, gerekiyorsa sıcak su ekleyin.

Servis:

Pişen mumbar dolmalarını tencereden alın ve dilimleyerek sıcak servis yapın. Yanında taze soğan, domates ve sumaklı soğan salatasıyla servis edebilirsiniz.