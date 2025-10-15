Cumhuriyet'e destek sürüyor... ADD: Bu süreçte sessiz kalamayız

Geçen günlerde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) gazetemizin imece çağrısına sessiz kalmamış, ADD Genel Merkezi tüm şubelerini Cumhuriyet’e destek olmaya davet etmişti.



Bu çağrının ardından ADD Sarıyer Şubesi, üyeleriyle bir araya gelerek gazetemize destek kararı aldı.



Şube yöneticileri, “Cumhuriyet’in 101 yıllık Aydınlanma mirasına sahip çıkmak hepimizin görevi” diyerek bağışta bulundular.



Açıklamada, “Adını bizzat ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu Cumhuriyet gazetesi, hiçbir çıkar çevresine yaslanmadan halkın sesi olmaya devam ediyor. Bu süreçte sessiz kalamayız” ifadeleri yer aldı.





CUMOK’un çağrısıyla başlayan kampanyayla bağış almaya vakfımız yetkilidir. Bağışlarınızı gazetemizden ve internet sitemizden duyurulan banka hesap numaralarına yatırabilirsiniz.

Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor.

Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek.

Cumhuriyet 101 yıldır aydınlanmacı. Bağışınızla aydınlanma ateşi parlayacak.

Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız.

Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

BANKA BİLGİLERİ

TL HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 1214335

IBAN NO: TR38 0006 4000 0011 0411 2143 35

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-------

USD HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852409

IBAN NO: TR28 0006 4000 0021 0410 8524 09

SWIFT CODE: ISBKTRIS

---------

EUR HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852447

IBAN NO: TR69 0006 4000 0021 0410 8524 47

SWIFT CODE: ISBKTRIS

Kredi kartı ile bağış yapmak için tıklayınız