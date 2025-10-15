Cumhuriyet'e destek sürüyor... ADD: Bu süreçte sessiz kalamayız

Geçen günlerde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) gazetemizin imece çağrısına sessiz kalmamış, ADD Genel Merkezi tüm şubelerini Cumhuriyet’e destek olmaya davet etmişti.
Bu çağrının ardından ADD Sarıyer Şubesi, üyeleriyle bir araya gelerek gazetemize destek kararı aldı.
Şube yöneticileri, “Cumhuriyet’in 101 yıllık Aydınlanma mirasına sahip çıkmak hepimizin görevi” diyerek bağışta bulundular.
Açıklamada, “Adını bizzat ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu Cumhuriyet gazetesi, hiçbir çıkar çevresine yaslanmadan halkın sesi olmaya devam ediyor. Bu süreçte sessiz kalamayız” ifadeleri yer aldı.
CUMOK’un çağrısıyla başlayan kampanyayla bağış almaya vakfımız yetkilidir. Bağışlarınızı gazetemizden ve internet sitemizden duyurulan banka hesap numaralarına yatırabilirsiniz.
Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor.
Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek.
Cumhuriyet 101 yıldır aydınlanmacı. Bağışınızla aydınlanma ateşi parlayacak.
Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız.
Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.
