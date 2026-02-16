ADD’den Atatürk’ü hedef alan Fatih Tezcan’a suç duyurusu

ADD, Fatih Tezcan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında yaptığı açıklamaların "iftira ve açık hakaret" olduğunu belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede Tezcan’ın sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımlardan birinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yan yana oturduğu ve arkalarında Atatürk portresinin yer aldığı fotoğrafı koyarak “Fotoğrafta 2 hafız ve 1 ateist var" ifadeleri kullandığı devamındaki paylaşımda ise “Kemal’den habersiz Kemalistler ateistti. 1923’e kadar Müslüman’ı oynadı ama sonra inançsızlığı hiç saklamadı. İslam’a özel alerjisi vardı ve zaten bunun için İngilizler Osmanlı’yı ona yıktırdılar, yeni rejimi ona kurdurdular” şekilde ifadeler kullandığı belirtildi.

Dilekçede söz konusu beyanların Cumhuriyetin kurucusu ve O’nun silah arkadaşlarına açıkça bir hakaret ve halka yönelik kışkırtma olduğuna yer verildi.

Tezcan’ın 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’u ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçları kapsamında cezalandırılması istendi.

ADD'den yapılan açıklamada “Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, vatanımızı işgalden, milletimizi esaretten kurtaran Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nın muzaffer Başkomutanı, Cumhuriyetimizi yoktan var eden Büyük Devrimci, değişmez Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e asılsız ve hadsiz ifadelerle hakaret etmeyi marifet sanan Fatih Tezcan adlı şahıs hakkındaki suç duyurumuzu basınımızın ve aziz milletimizin bilgi ve ilgisine sunarız” denildi.