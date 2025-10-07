ADD’den Cumhuriyet İmecesi’ne destek: Kampanyaya katılmak onurlu görevimiz

Derneğin genel sekreteri Durur Gök'ün imzasıyla tüm şubelere ‘Cumhuriyet İmecesi’ konulu yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda, “Adını Büyük Atatürk'ün koyduğu Cumhuriyet Gazetesi, kurulduğu günden itibaren Atatürkçü Düşünceyi ve Cumhuriyet değerlerini genç kuşaklara aktarmak için bir okul gibi özveriyle çalışmıştır.

Gazetemiz, hepimizin özgürlük ve bağımsızlığı karakterimiz yapmamızda önemli pay sahibi olmuştur. Halkın doğru haber alma hakkına saygılı ve cesur haberciliği ile düşünce dünyamızı zenginleştirme yolunda ciddi ekonomik güçlükler ve bilinen siyasi baskılarla boğuşan gazetemiz şimdi "Cumhuriyet İmecesi" düzenlemiştir.

Bu kez görevin biz okurlarda olduğu bilinciyle Genel Merkez olarak bu kampanyaya katılmayı onurlu bir görev sayıyor, önerimizi saygılarımızla siz duyarlı şube başkanlarımız ve üyelerimizin takdirlerine sunuyoruz” denildi.