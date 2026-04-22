ADD, “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti Manifestosu”nu güncelledi: ‘Atatürk cumhuriyeti en doğru yol, Kemalizm en şaşmaz pusula’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), daha önce 2022 ve 2023’te yayımladığı “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti Manifestosu”nu bu yıl da güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Manifestoda,Cumhuriyetin kuruluş felsefesine vurgu yapılarak; “Yaşadığımız toprakları vatan yapan Atatürk ve Kemalist Devrimciler, Türkiye Cumhuriyeti devletini yoktan var ederken hamuruna bir maya kattılar. O mayanın adı namustu, eksilmesine izin verilmemelidir” ifadeleri kullanıldı.

‘LAİK VE ÜNİTER ULUS DEVLET VAZGEÇİLMEZ ESASLARDIR’

Manifestoda, küresel dengeler değişirken Türkiye’nin bölünmeden yaşaması için “Atatürk cumhuriyetinin en doğru yol, Kemalizmin en şaşmaz pusula; laik ve üniter ulus devlet yapımızın, dil birliğimizin, millet tanımımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün de en vazgeçilmez esaslar” olduğu belirtildi. Atatürk cumhuriyetinin bütüncül bir uygarlık projesi, bir “Türk Rönesansı” olduğu vurgulanarak; “Anadolu’nun on binlerce yıllık kültürü ile bütünleşen Cumhuriyet kültürü en değerli kazanımımızdır, titizlikle korunmalı, geliştirilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

‘LAİKLİK KİLİT TAŞTIR, DOKUNULMAMALIDIR’

Laikliğin; “demokrasinin olmazsa olmazı ”olduğu belirtilerek manifestoda; “Tarihten ders alınmalı, tarikat, cemaat adlı emperyalizm taşeronu dinci-gerici yapılanmalar için yasalar uygulanmalı, bunların dernek ve vakıflarına kamuda alan açılmamalıdır. Laiklik; 103 yıldır gölgesinde güvenle yaşadığımız Cumhuriyet kubbemizin kilit taşıdır, dokunulmamalıdır” çağrısı yapıldı.

‘AHLAK ÖLÜR, MİLLET BÖLÜNÜR, ADALET ÇÖKER, DEVLET YIKILIR’

Yargının; ulusal egemenliğin ve bağımsızlığın temel unsuru olduğu vurgulanarak manifestoda; “Yargı erki bağımsızlığını yitirir, iktidarların veya paralel yapılanmaların güdümüne girer, talimat ve baskılarla hüküm kurarsa, demokrasi ortadan kalkar, seçimler anlamsızlaşır, ekonomi kriz bağımlısı olur, toplum yozlaşır, ahlak ölür, millet bölünür, mülkün (devletin) temeli adalet çöker, devlet yıkılır!”uyarısı yapıldı. Bu kapsamda; “Ulusumuz; 1961 Anayasası’nı esas alan bir ‘demokratik anayasa’ya ve ‘hukukun üstünlüğü’ ile ‘kuvvetler ayrılığı’ ilkelerine tam bağlı gerçek bir hukuk devletine kavuşturulmalıdır” denildi.

‘NEOLİBERAL SOYGUN DÜZENİ’

Ekonomi konusunda ise manifestoda mevcut sistem sert ifadelerle eleştirildi. “Üretimden kopmuş… devletlerin parası pul, yurttaşı kul olur” denilen metinde, çözüm olarak “adil bir vergi sistemi kurulmalı” ve ekonominin “akıl ve bilimle yönetilmesi” gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca mevcut yapı “neoliberal soygun düzeni” olarak tanımlanarak “derhal son verilmelidir” çağrısı yapıldı.

‘BOP, 21. YÜZYIL SEVR’İDİR’

Siyasi sistemle ilgili olarak “Tek Adam düzeni terk edilmeli” denilen manifestoda, yeniden “meclis merkezli bir yönetim sistemi” kurulması gerektiği ifade edildi. Dış politikaya ilişkin bölüm kapsamında ise manifestoda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesine vurgu yapılarak; “BOP, 21. yüzyıl Sevr’idir. Bu projeyle bölgemizi perişan eden ve son olarak İran’a saldıran ABD’nin harita ile sabit nihai hedefinin ülkemizi bölmek olduğu görülmeli, önlem alınmalıdır” ifadeleri kullanıldı. Metinde, Türkiye’nin “kuruluş ayarlarına dönmesi” gerektiği vurgulandı.

‘EĞİTİM; YENİDEN LAİK, BİLİMSEL, KAMUCU VE ÜCRETSİZ OLMALI’

Eğitim politikalarına ilişkin manifestoda; “Eğitim; yeniden laik, bilimsel, kamucu ve ücretsiz olmalı” çağrısı yapılırken, üniversitelerin “bilimsel ve idari özerkliğe sahip irfan yuvaları” olması gerektiği belirtildi. Sağlık alanında ise “Koruyucu Tıp öncelikli Toplumsal Kamucu Sağlık Sistemi yeniden kurulmalı” denildi. Ayrıca kadın haklarına ilişkin olarak “kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarın her türü sözlüklerimizden çıkarılmalı” ifadeleri kullanılırken, göç politikasıyla ilgili bölümde “Milyonlarla ifade edilen yabancılar sorununun ciddi yeni bir emperyal saldırı olduğu görülmeli” değerlendirmesi yapıldı.

‘ATATÜRK CUMHURİYETİNE MUTLAKA ULAŞACAĞIZ’

“Dünyanın en bereketli topraklarında, dünyanın en fedakâr ve en çalışkan milletini açlığa mahkûm eden bu düzen değişmelidir!” denilen manifestoda; “Biz ADD üyeleri ve milletimizin büyük çoğunluğunu oluşturan Mustafa Kemal’in askerleri; bilgili olacağız, cesur olacağız, kararlı olacağız, çok çalışacağız ve yeniden Atatürk cumhuriyetine mutlaka ulaşacağız, söz veriyoruz” ifadeleri kullanılarak 23 Nisan kutlandı.