ADD'den ‘Yeniden Atatürk Cumhuriyeti Ulusal Egemenlik’ konferansı: ‘Yerel seçimde millet artık yeter demiştir’

Yayınlanma: 25.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2024 - 07:32

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından dün, TBMM’nin kuruluşunun 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Anıtkabir’de resmi tören düzenlendi. Törenin ardından, ADD Genel Merkezi’nde bulunan Cem Eren Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti Ulusal Egemenlik” konulu konferans gerçekleştirildi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Andımız’ın okunmasıyla başladı.

‘ATATÜRK GEÇMİŞ DEĞİL, GELECEK’

Eski TBMM Başkanvekili ve ADD Genel Disiplin Kurulu Başkanı Uluç Gürkan, dünya basınında ve edebiyatında Atatürk’ün nasıl anlatıldığından bahsederek “Atatürk sadece geçmiş değildir. Gelecektir. Yaşlanmamıştır, bir kutup yıldızı gibi yolunu kaybedenlerin takibini beklemektedir” dedi.

1923 Kemalist Türk Devrimi’nin içselleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Gürkan, kurtuluş mücadelesinin de tarihin başarıyla sonuçlanmış ilk antiemperyalist mücadelesi olduğunu belirtti. TBMM’nin açılışının önemine de değinen Gürkan, “TBMM, askeri bir zaferin ürünü değildir. Askeri zafer TBMM’nin ürünüdür” dedi. Dünya genelinde gelişmiş ülkelerin Atatürk’ün ekonomi stratejilerine önem verdiklerini belirten ve makale örnekleriyle söylediklerini destekleyen Gürkan, Türkiye’nin Atatürk’ün politikalarından uzaklaştığı için zor durumda kaldığını vurguladı.

‘SÖYLEMEKLE OLMUYOR’

Gürkan’ın ardından kürsüye çıkan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ise “13-14 yaşından beri sürekli Atatürk’ü okuyorum. 73 yaşına gelmeme karşın hâlâ öğreniyorum” dedi. Atatürk’ün dünyanın en büyük devrimcisi olduğunu vurgulayan Bozkurt, “Ulusal egemenlik öyle söylemekle olmuyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti, hukuki meşruiyeti olmayan bir Cumhurbaşkanı tarafından yönetiliyor. Hem de tek adam olarak. Meclis 2017 yılından beri işlevsizdir. Bizim Cumhuriyeti kurduğunu söylediğimiz TBMM’yi işlevsiz kıldılar” ifadelerini kullandı.

‘KINIYORUM. BU YAPILAMAZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir’e ve bayram kapsamında düzenlenen Meclis özel oturumuna katılmadığına da dikkat çeken Bozkurt, “23 Nisan bu ülkeyi esaret ve zillet zincirlerinden kurtaran ulusal iradenin yani TBMM’nin açılış yılıdır. Adam açılışın yıldönümünde Anıtkabir’e gitmiyor, Meclis’teki özel oturuma da katılmıyor. 23 Nisan’da İstanbul’a gidip bir tarikatçı şeyh bozuntusunun cenaze namazında dikilemezsin. Bu olmaz. Buradan sayın cumhurbaşkanını kınıyorum. Bu yapılamaz” diye konuştu. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin ise Bozkurt, “Hiçbir seçim başarısı zafer değildir. Asıl olan şey, Türk milleti 22 yıl sonra ilk defa bu dinci şeriatçi iktidara dur, artık yeter demiştir” dedi.