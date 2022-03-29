Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçen araç sayısını açıkladı

29 Mart 2022 Salı, 04:00

Yap-işlet-devret modeliyle inşaa edilen projeler Hazine’ye büyük yük getiriyor. 18 Mart’ta açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç garantisi verilmişti. Köprüden bir günde geçen araç sayısı ise 6 binde kaldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni’nde yaptığı konuşmada, 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçen araç sayısı hakkında da bilgi verdi. Karaismailoğlu, KÖİ projelerinde uzun soluklu düşünmek gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“‘Çanakkale Köprü-sü’nden o kadar araç geçer mi’ diyorlar. Zamanı geldiğinde geçecektir. Dün (önceki gün) 6 bin araç geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldığında 15 yılın sonunda 100 bin araca ulaştı. Bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 220 bin araç geçiyor. Bu projeleri uzun soluklu düşünmek gerekiyor. Araç garantisi yapım maliyetinin ve üzerindeki işletme, finans ve ağır bakım maliyetlerinin toplamının geri dönüşü için bir birim araç karşılığıdır. O yüzden o araç sayılarına da takılmamak lazım. Bakın hava yollarında tamamen direkt nakit gelir akışı sağlıyoruz. Direkt nakit gelir akışı alıyoruz” dedi.

Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç garantisi verilmişti. Ancak bu 45 bin aracın 39 bini köprüden geçmedi. Geçmeyen araçların bedeli garanti kapsamında olduğu için Hazine tarafından karşılanıyor. Geçmeyen araçların yükü yurttaşın sırtına kalacak.

Sözleşmede köprünün geçiş ücreti 15 Avro+KDV olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprüden geçiş ücretinin 200 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı. Erdoğan’ın, “200 liracık” ifadesi günlerce tartışma konusu olmuştu. Öte yandan otoyol artı köprü için ücretin 272.5 lira olduğuna da dikkat çekiliyor. Bu arada araç başına ne kadar garanti verildiği yetkililer tarafından açıklanmadı.

YÜKÜ YURTTAŞIN SIRTINDA

CHP Sözcüsü Faik Öztrak 1915 Çanakkale Köprüsü için “Köprü güzel ama milletten çok, yandaşa daha güzel. 12 yıl boyunca günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilmiş. Geçmeyen araç başına ödenecek garanti parası 15 avro artı KDV. Bugünkü kurla 290 lira. Bu geçiş ücretleri enflasyona göre,artacakmış. Erdoğan’ın açıkladığı fiyata göre; 290 liralık geçiş ücretinin 200 lirası geçenden alınacak. Hazine, köprüden geçen her araç için yandaşa 90 lira, geçmeyen araç için de 290 lira ödeyecek” demişti. CHP’nin hesabına göre 2022 için araç başına verilen garanti 17.7 avro (290 lira) olacak. Bir günde hedeflenen 45 bin araçtan 39 bininin geçmediği dikkate alındığında Hazine’den milyonlarca lira çıkacak.