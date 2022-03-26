Çanakkale Köprüsü ve otoyolu geçiş ücreti ne kadar? İşte güncel ücret tarifesi

26 Mart 2022 Cumartesi, 12:19

Çanakkale Köprüsü ve otoyolu geçiş ücretleri belli oldu. Asya ile Avrupa'yı dördüncü kez bağlayan Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açıldı. İlk hafta ücretsiz olan köprünün geçiş ücretleri adeta cep yakıyor. Zira, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, 11 yıl boyunca özel şirket tarafından işletilecek. Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti, euro üzerinden hesaplanması nedeniyle bir hayli yüksek oldu.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ KAÇ LİRA?

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 200 TL olarak açılanmıştı.

Köprüyle bağlantılı otoyol ücretleri de belli oldu. Çanakkale Köprüsü'nden geçmek için minibüsler 250 TL, yolcu otobüsleri 450 TL, kamyonlar 500 TL, tırlar 950 TL, motosikletler 50 TL ücret ödeyecek.

Hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobil 272.50 lira ücret edeyecek.

18 Mart 2022'de yapılan açılış törenindeki konuşmasında köprüden geçişlerin ilk bir hafta ücretsiz olacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ondan sonra 200 liracık" ifadelerini kullanmıştı.

ÇANAKKALE FERİBOT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Çanakkale'de Avrupa ile Asya kıtaları arasında çalışan feribotlardan, araca göre farklı ücret alınırken, araçtaki yetişkin yolculardan kişi başı 6,5 TL alınıyor. Feribot seferlerinde 'günübirlik' yani çift yönlü otomobil geçiş ücretleri şöyle:

Çanakkale-Kilitbahir: 95 TL

Çanakkale-Eceabat: 107 TL

Gelibolu-Lapseki: 107 TL

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE?

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli'nden sonra beşinci kez Avrupa ile Asya kıtalarını karayoluyla bağlayacak Çanakkale Köprüsü, Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasına inşa edildi.

Köprü, Avrupa Yakası'nda Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya Yakası'nda Lapseki ilçesini birbirine bağlıyor.

Çanakkale Köprüsü; Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan 88 km'lik otoyol projesi kapsamında yapıldı.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILDI?

Yapımına 18 Mart 2017 tarihinde başlanan Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022 Cuma günü saat 16.00'da hizmete girdi. Bu tarih, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümüne rastlıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'na giriş ve çıkışlar 6 adet kavşaktan gerçekleşecek. Bu kavşaklar Avrupa Yakası'nda Malkara, Kavakköy, Güneyli ve Gelibolu; Asya Yakası'nda Lapseki ve Umurbey köy ve ilçelerine yakın noktalardadır.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı. İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi buluyor.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklere boyandı. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapıldı.

2x3 şeritle hizmet veren köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılıyor.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN ORTASINDA NEDEN VİRAJ VAR?

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ortasında yer alan tabyaların nedenini aktaran Mimar Prof. Dr. Nihat Şen, "Burası bir geçiş köprüsü değil. Dünya ekonomisine dünya ticaretine fonksiyonlar kazandıracak bir köprü. Kuzey Anadolu fay hattına 10 kilometre yakın bir yer. Benzeri Japonya'da var. Fark şu Japonya'daki tek tablalı köprü, burası çift tablalı bir köprü. Köprüler vadilere yapılır.

Aşırı rüzgarın geçişini tablalar arasından geçirmek için tablalar arasında boşluk vardır. Köprünün sallanmasını yavaşlatır. Bunun için çift tablalıdır. Bunlar çok sağlam birbirine bağlanmıştır. Buranın orta açıklığı çok fazla. 2023 metre orta açıklığı olan bir köprü.

Burayı erken bitirmemizin sebebi, çok tecrübe kazanmamız. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Çok ciddi mühendislik hesaplaması, kontrollerinde yapılan bir eser.

Ciddi bir yatırımı var. Sadece buranın 1,5 yıl önce bitmesinin ekonomiye kazandıracağı 618 milyon euro. Bu köprünün devreye girmesiyle yıllık 418 milyon euro tasarruf sağlayacağız. Yakıttan, gaz emisyonu, zaman, araçların yıpranmasının önüne geçecek" diye konuştu.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN ANLAMLI TASARIMI VE MESAJLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9 Şubat 2022 tarihinde verdiği röportajda, proje tamamlandığında köprünün, 'dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü' olarak tarihe geçeceğini aktardı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Seyit Onbaşı mermi figürleriyle 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle 'dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü' olacağına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çanakkale Boğazı'nın yakut gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ulaşım, ticaret ve kalkınma hedeflerine hizmet eden bir proje olmanın çok ötesindedir. Bu eser, aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide; destan yazan ecdadımıza bir armağan olacak."

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ KAÇ YIL SONRA DEVLETE DEVREDİLECEK?

Çanakkale Köprüsü'nü inşa eden ve işletecek firmaya günlük 45 bin, yıllık 16,5 milyon yolcu garantisi verilmesine karşın köprüyü yıllık 3,5 milyon aracın kullanması bekleniyor. Aradaki fark devlet hazinesinden işletmeci firmaya ödenecek.

Yaklaşık 15 saat boyunca sürekli araç geçtiği varsayıldığında; saatte 3 bin araç, dakikada ise 50 araç yapıyor. Yani, garanti edilen günlük 45 bin araç geçişi için köprüden her saniye araç geçmesi gerekiyor.

2019 yılı verilerine göre, Çanakkale'nin iki yakası arasında feribotla geçen araç sayısı günlük 12 bin 431. Bu hesaba göre, Çanakkale Köprüsü'nden günlük 45 bin araç geçmesi çok düşük ihtimal olarak görülüyor.