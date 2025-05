Adını Atatürk’ten alan gazetemiz Cumhuriyet, 101. yaşını kutladı: ‘İlk gün gibi değerlerimizi savunuyoruz’

Yayınlanma: 09.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 07:45

Yayın hayatına bundan tam 101 yıl önce, 7 Mayıs 1924’te başlayan ve adını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten alan gazetemiz Cumhuriyet, kuruluş yıldönümünü Ankara Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle kutladı. Etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka, Zeliha Aksaz Şahbaz; CHP milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ömer Fethi Gürer, Uğur Bayraktutan, Utku Çakırözer, Ayhan Barut, Hasan Öztürkmen; İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti milletvekilleri Cihan Paçacı, Ayyüce Türkeş, Yasin Öztürk, Ömer Karakaş, Selcan Taşçı; DEVA Partisi Sözcüsü Sadullah Kısacık; Eski CHP milletvekilleri eğitimci Prof. Dr. Mustafa Gazalcı ve iktisatçı Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk, 29 Ekim Kadınları Dernegi Genel Başkanı Şenal Sarıhan, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Türkü Yağmur Nehir, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyesi Gürcan Maden, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Büro İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El, Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Tarım Orman İş Genel Başkanı Yusuf Kurt, Halit Çelenk’in kızıl Serpil Çelenk Güvenç, Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çağdaş Eğitim ve Köy Enstitüleri Vakfı Başkanı Erdal Atıcı, Türk Hukuk Kurumu Başkanı Nail Gürman, Kumpas-Der Başkanı ve Ali Tatar’ın kardeşi Ahmet Tatar; ÇYDD Ankara Şube Başkanı Sinan Kavak ve yöneticileri, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve yöneticileri, İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan, LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, Sanatçı Pınar Ayhan, TELE 1 Program Yapımcısı Zeynel Lüle, eski DTCF Dekanı Prof. Dr. Necdet Adabağ, ressam Celal Binzet, eğitimciler Prof. Dr. Mustafa Altıntaş ve Prof. Dr. Niyazi Altunya, TİHAK Başkanı Oğuz Gemalmaz ve yönteciler, tiyatro sanatçısı Gaye Filiz Alacacı, yazarlar Mina Tansel, Ülkün Tansel, Tolga Aydoğan, İsa Küçük, tarihçiler Prof. Dr. Seçil Kara Akgül ve Prof. Dr. Halil Özcan, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Yargıtay Onursal Üyesi Hamdi Yaver Aktan, Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, yazarımız Prof. Dr. Ahmet Saltık, katledilen yazarımız Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, yazarımız Ali Apaydın ve Eren Aysan, CUMOK Ankara Sözcüsü Nejdet Özer ve Ankara CUMOK ile yazarlar, sanatçılar ve Cumhuriyet okurları katıldı.

ÇELENK GÖNDERENLER

Kuruluş yıldönümümüz için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Muratpaşa Belediye Başkanı Av. Ümit Uysal, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Türk Tanıtım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Atılım Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim ve Başkan Yardımcısı Zerlin Zaim, Başkent Üniversitesi Üst Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal; Ankara Barosu Başkanlığı, Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Büro-İş Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası, Eğitim-İş Sendikası çelenk gönderdi.

‘VAZGEÇEMEYECEĞİMİZ DEĞERLERİMİZ VAR’

Etkinliğin açılışında konuşan Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, “Türkiye’de 100 yılı aşkın süredir yayın yapan tek gazete Cumhuriyet gazetesidir. Kurucu kadrolarımız, ülkemizin kuruluşuna tanıklık etmiş, bu süreçte yoğun görevler üstlenen kişilerdir. Kuva-i Milliyeci Yunus Nadi. Kendisi aynı zamanda ülkenin kuruluş aşamasında aktif görev almış bir aydındır. Yunus Nadi’nin ardından oğlu Nadir Nadi, Cumhuriyet’i kurumsallaştırmıştır. Eşi Berin Nadi döneminde Cumhuriyet bir vakıf gazetesi haline gelmiştir. Misyonunun sürdürülmesi noktasında İlhan Selçuk anılmazsa eksik olur. Yine Uğur Mumcu, Cumhuriyet’le özdeşleşen bir başka aydındır” dedi. Cumhuriyet’in her dönem aydınların buluşma noktası olduğunu vurgulayan Eş, “Gazetemiz Cumhuriyet’in şanlı ve onurlu bir geçmişi vardır. Şanlıdır çünkü Atatürk devrimlerini savunmuştur. Yeni cumhuriyetin değerleriyle kökleşmesine, modern yaşamın benimsenmesine katkı sunmuştur. Onurludur, çünkü yayın anlayışından vazgeçmemiş, bu uğurda ağır bedeller ödemiştir. Yazarları hunharca öldürülmüş, terör saldırılarının bizzat hedefi olmuştur. Gazetemize yönelik davalar, tutuklamalar her baskı döneminin kuralı olmuştur” ifadelerini kullandı. Şimdi de zor bir dönemden geçildiğinin altını çizen Eş “Ancak yol gösterici uzun bir geçmişimiz, vazgeçmeyeceğimiz değerlerimiz var. Her türlü zorluğu aşmak için şüphesiz elden gelen yapılacaktır. Cumhuriyet kurulduğu ilk gün gibi ve bize vasiyet edildiği gibi bugün de demokrasi, Atatürk devrimciliği, tam bağımsızlığı savunmaktadır” diye konuştu.

DİNLETİ VE BELGESEL GÖSTERİMİ

Açılış konuşmasının ardından gazetemizin tarihiyle ilgili bir belgesel gösterimi ve Sevda Cenap And Vakfı Korosu’nun dinletisi gerçekleştirildi.