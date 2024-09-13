Adıyaman'da adliye bahçesindeki kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman Adliyesi'nin bahçesinde çıkan kavgada, 2 kişi darbedilerek yaralandı.

Adıyaman'da adliye bahçesindeki kavgada 2 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:58

Adliyenin bahçesinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi darp nedeniyle yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


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