Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Hasan Kömür idaresindeki 63 YY 734 plakalı otomobil, Kahta Siverek kara yolunun Kahta Çayı civarında Mahmut Orman'ın kullandığı 34 BAV 262 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Hasan Kömür, eşi Fadile Kömür ve diğer araçta bulunan Gülizar Orman olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Mahmut, Cemal ve Rukiye Orman ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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