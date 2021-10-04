Adıyaman'daki Atatürk Baraj Göleti'nde, Zahide Deniz'e ait olduğu tespit edilen cansız beden bulundu

Adıyaman'daki Atatürk Baraj Göleti'nde Zahide Deniz'in cansız bedeni bulundu.

İHA
04 Ekim 2021 Pazartesi, 20:17
Adıyaman'daki Atatürk Baraj Göleti'nde, Zahide Deniz'e ait olduğu tespit edilen cansız beden bulundu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyü yakınlarında bulunan Atatürk Baraj Göleti’nde su üzerinde bir kadın cesedi bulundu.

Cesedi gören vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekiplerince sudan çıkarılan cesedin 56 yaşındaki Zahide Deniz’e ait olduğu tespit edildi. Deniz’in cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Samsat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler