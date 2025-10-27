Adıyamanlı badem yetiştiricileri ağaçlarını sökmeye başladı... Badem üreticisi Vural: 'Çiftçinin en büyük problemi ithal badem'

Adıyaman, Türkiye'nin önemli badem üretim alanlarına ev sahipliği yapıyor. Tütün üretimine getirilen sınırlamalar sonrası Adıyamanlı çiftçilere ikame ürün olarak badem önerilmiş, bu kapsamda binlerce dönüm arazide üretim yapılmaya başlanmıştı. Tarım Bakanlığı'nın sağladığı teşvikler ve destek programlarıyla badem Adıyaman ekonomisinde stratejik bir ürün haline gelmişti.

Ancak son dönemde ekonomideki gelişmeler, ABD menşeli bademe uygulanan sıfır gümrük vergisi, TARSİM'in zirai donun zararına ilişkin değerlendirmeleri ve kamu alım politikalarındaki belirsizlik badem yetiştiricilerini ağaçları sökme noktasına getirdi.

İlk etapta 20 ila 30 bin dönüm bademlik alanın söküldüğü belirtilirken, bu rakamın 108 bin dönüme ulaşabileceği belirtiliyor.

"EN BÜYÜK ENGEL İTHAL BADEMDİR VE DEVLETİN ÇİFTÇİLİK POLİTİKASIDIR"

Badem yetiştiricisi Emre Vural, yaptığı açıklamada, 2015'te dikilen bir badem ağacını göstererek, şunları söyledi:

"Bu badem ağacı 10 yıldır çok büyük emeklerle bu hale gelmiştir. İlk 5 yılı sadece ve sadece emek istiyor. Çiftçi 5 yıl sonra tarlaya diktiği ağaçtan ürününü yavaş yavaş alıyor. Türkiye'de bademle özdeşleştik. Badem eşittir Adıyaman, Adıyaman eşittir badem. Fakat bu yıl özellikle bu sene binlerce dönüm yüz binlerce ağacımız sökülüyor. Ve önümüzdeki yıl bu gördüğümüz ağaç ve ağaçlar belki de bir fırının odun malzemesi olarak kullanılacak.

Çiftçinin en büyük problemi ithal bademdir. İthal bademin vergilerinin hemen hemen sıfıra indirilmesidir. Girdilerin çok yüksek olduğu böyle bir dönemde çiftçi üretimden soğudu ve çiftçi üretim yapamıyor. Badem yok pahasına gidiyor. Çiftçi bu ağaçları buralara dikerken devletten yüzde 50 hibeler aldı, destekler aldı. Fakat şu an bu ürün para etmiyor. Bu ürünün önündeki en büyük engel ithal bademdir ve devletin çiftçilik politikasıdır. Çiftçilik politikalarının derhal değiştirilmesi lazım. Halkımız ve çiftçimiz hiçbir sorununu dile getiremiyor.

Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Sadece son bir ay içinde Adıyaman genelinde belki 10 bin dönüm ağaç söküldü. 10 bin dönüm çok büyük bir rakamdır ve bunun gerçek adı katliamdır. Bütün yetkililere sesleniyoruz. Lütfen buna derhal müdahale edilsin. Çiftçi desteklensin. Hiç kimsenin ürünü ve ağacı heba olmasın. Lütfen ağaçlar melek olmasın. Ağaçlar yerinde dursun."