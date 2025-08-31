Adli yıl yarın başlıyor: İmamoğlu ve CHP Kurultay Davası masada!

Yeni adli yıl, 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Program, saat 10.00’da Anıtkabir ziyaretiyle açılacak. Ardından saat 14.00’te Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda düzenlenecek törende Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ve Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez konuşma yapacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması hâlinde bir konuşma yapması bekleniyor.

Açılış günü, Yargıtay Başkanlığı’ndaki Havuzlu Bahçe’de akşam düzenlenecek resepsiyonla tamamlanacak.

KRİTİK DAVALAR BAŞLIYOR

Yeni adli yıl, siyasi isimler ve kamuoyunun yakından takip ettiği davalarla başlayacak.

4 Eylül: Tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in davası görülecek.

8 Eylül: Ankara Adliyesi’nde Türkiye gündemine oturan e-İmza çetesi ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

İMAMOĞLU DAVALARI VE ERDOĞAN’IN TAZMİNAT TALEBİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması ve hakkında açılan farklı dosyalar nedeniyle yargılanacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmamoğlu’na açtığı tazminat davası da 9 Eylül’de mahkemede görülecek.

CHP KURULTAY DAVASI 15 EYLÜL’DE

CHP’de büyük tartışma yaratan kurultay davasının karar duruşması 15 Eylül’de Ankara’da yapılacak.

Bunun yanında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve arkadaşları, İstanbul İl Kongresi ile Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan olaylara ilişkin açılan davada 22 Eylül’de hâkim karşısına çıkacak.

DALTONLAR ÇETESİ KASIM’DA YARGI ÖNÜNDE

Türkiye’nin uzun süredir yakından takip ettiği Daltonlar Çetesi davası da yeni adli yıl gündeminde yer alıyor. Çetenin duruşması 22 Kasım’da Silivri Adliyesi’nde yapılacak.