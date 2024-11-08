Adliyeye yönelik terör saldırısı düzenleyen Pınar Birkoç'un ablası hakim karşısında: Tahliye edildi
Çağlayan Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerden Pınar Birkoç'un ablası Necla Birkoç, bugün görülen duruşmada tahliye edildi.
Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024’de DHKP-C'li teröristler Pınar Birkoç ile Emrah Yayla tarafından düzenlenen ve Dilfiraz Karataş isimli yurttaşın yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısına ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Nejla Birkoç'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün devam edildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, saldırı esnasında etkisiz hale getirilen Pınar Birkoç'un ablası Nejla Birkoç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Nejla Birkoç'un avukatı da hazır bulundu.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Nejla Birkoç, olayla bir ilgisinin bulunmadığını belirterek, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Sanık Birkoç'un avukatı da müvekkilinin olayla bir ilgisinin bulunmadığını savunarak, tahliye talep etti.
TAHLİYE EDİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, Nejla Birkoç'un, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 27 Şubat 2025'e erteledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den 'ABB' açıklaması
- Milyarlık vurgun iddiası!
- Salim Güran'ın eşine 'jandarma' sorusu
- Görüntülerle ortaya çıkardı: Doktor gözaltında
- Hâkimin itirafı
- Yavaş'tan 'istifa' iddialarına açıklama
- Ünlü fenomen adeta bir servet kazandı!
- Galatasaray, Tottenham'ı sahadan sildi!
- Arbede çıktı, oturuma son verildi
- Köy tipi yoğurt diye yedirmişler!