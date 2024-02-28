Adnan Oktar Van Başkale Cezaevi'ne sevk edildi!

Adnan Oktar, yaklaşık 2 yıl önce konulduğu Erzurum Dumlu Cezaevi’nden alınarak Van Başkale Cezaevi’ne sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:50
Adnan Oktar Van Başkale Cezaevi'ne sevk edildi!
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11 Temmuz 2018'de Adnan Oktar ve beraberindeki 176 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı", "cinsel saldırı" ve "siyasi ve askeri casusluk" dâhil birçok suç iddiasıyla gözaltına alındı ve Adnan Oktar 18 Temmuz 2018'de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Silivri Cezaevi'ne konan Oktar burada bir süre kaldı.

ÇOK SAYIDA KADIN AVUKATLA GÖRÜŞTÜĞÜ BELİRTİLMİŞTİ

Daha sonra yargılandığı İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hapse mahkum olan ve 11 Ocak 2021'de görülen duruşmada 1075 yıl 3 ay hapis cezası verilen Oktar, Edirne Cezaevi'ne konuldu. Burada da bir süre kalan Adnan Oktar Edirne Cezaevi'nden alınarak Erzurum Dumlu Cezaevi'ne konuldu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre; hakkında birçok genç kadın avukatla görüştüğüne ilişkin iddialar bulunan Adnan Oktar son olarak dün gece Van Başkale Cezaevi'ne sevk edildi. Bugün Van Başkale Cezaevi'ne giriş yapan Oktar yeni koğuşuna konuldu. Adnan Oktar'ın Dumlu Cezaevi'nde bulunduğu sırada Adalet Bakanlığı Müfettişlerinin cezaevinde inceleme yaptıkları öğrenildi. Oktar'ın Silivri Cezaevi'nde bulunduğu sırada da çok sayıda genç kadın avukat ile görüştüğü tespit edilmişti.


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