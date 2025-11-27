AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03.08'de, merkez üssü Ege Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 8.73 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 27, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-11-27
Saat:03:08:54 TSİ
Enlem:35.77333 N
Boylam:24.99222 E
Derinlik:8.73 km
Detay:https://t.co/jIyP00Wgpn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi