AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem meydana geldi

AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 21:26
AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem meydana geldi
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AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 21:15'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliği 7.01 km olarak kaydedildi.

 


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