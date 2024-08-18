AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem meydana geldi

Yayınlanma: 18.08.2024 - 21:26

Güncelleme: 18.08.2024 - 21:31

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 21:15'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliği 7.01 km olarak kaydedildi.