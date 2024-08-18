AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem meydana geldi
AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 21:15'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Buna göre depremin derinliği 7.01 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 18, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-08-18
Saat:21:15:19 TSİ
Enlem:39.33361 N
Boylam:41.14 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/7ikKaPZn71@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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