AFAD duyurdu... Denizli'de deprem!

AFAD, Denizli'nin Çivril ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 7.06 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

AFAD duyurdu... Denizli'de deprem!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 07:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Denizli'nin Çivril ilçesinde saat 04.37 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.06 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #Denizli #deprem #Çivril

İlgili Haberler

Depremde 25 kişiye mezar olmuştu... Pamukkale Sitesi davasında karar çıktı!

Depremde 25 kişiye mezar olmuştu... Pamukkale Sitesi davasında karar çıktı!
Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!

Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!
Muğla'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Muğla'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler