Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!

AFAD, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 6.97 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 09:45

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 09.30 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.97 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


İlgili Haberler

Muğla'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Muğla'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Depremde 19 kişiye mezar olan Akar Apartmanı davasında şantiye şefi tahliye edildi

Depremde 19 kişiye mezar olan Akar Apartmanı davasında şantiye şefi tahliye edildi
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler