Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!
AFAD, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 6.97 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 09.30 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.97 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 11, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-04-11
Saat:09:30:48 TSİ
Enlem:37.03611 N
Boylam:27.68139 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/Kj9GuUnpTA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı!
- Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi!
- Gazetecilerden ilk açıklama!
- Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne olacak?
- Berkay Gezgin'in de arasında olduğu 102 gence tahliye!
- Özel'den Bakan'a sert tepki
- AKP’li başkanın danışmanı çıktı!
- Kayyuma karşı dava kabul edildi
- 'İmamoğlu diploma koşullarını sağlıyor'
- Soruşturma dosyasına CHP’nin kritik belgeleri girdi