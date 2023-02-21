AFAD'ın deniz kıyısına kurduğu çadır kent sosyal medyada gündem oldu

Hatay'da 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler sonrasında "Sahil şeridinden uzak durun" uyarısında bulunan AFAD'ın depremzedeler için kurduğu çadır kentin konumu sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:57
AFAD'ın deniz kıyısına kurduğu çadır kent sosyal medyada gündem oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’daki 6.4 ve 5.8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından deniz seviyesinde yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durulması uyarısında bulundu.

AFAD, daha sonra yaptığı açıklamada “Hatay’daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi'nin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır” duyurusunu yaptı.

Ancak AFAD’ın Hatay’da sahil şeridinde depremzedeler için kurduğu çadır kent fotoğrafları sosyal medyada tepki çekti. Reuters haber ajansının foto muhabiri Ümit Bektaş AFAD’ın sahil şeridi uyarısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yorum yapmıyorum" dedi.


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