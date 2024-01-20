Afganistan ve Pakistan sınırında gerilim: Güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Afganistan'ın Kunar vilayetinde, Taliban yönetimi ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı.
Afgan basınında yer alan haberlere göre, öğleden sonra Kunar'ın Sirkanay ilçesinde Durand Hattı olarak bilinen, Afganistan ve Pakistan sınırında iki ülke sınır güçleri arasında silahlı çatışma meydana geldi.
Çatışmanın sona erdiği belirtilirken, çatışmanın boyutuna dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Pakistan ve Taliban yönetimine bağlı güçler arasında, zaman zaman sınır anlaşmazlığı nedeniyle çatışmalar çıkabiliyor. Can kayıplarının da olabildiği çatışmaların ardından her iki ülkenin yetkililerinin devreye girmesiyle gerilim düşürülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu
- Merkez'de kriz sürüyor... Ve babası konuştu!
- 'Gaye Hanım’ı yemek istiyorsanız...'
- Erdoğan'a 'yalnızlık' yanıtı
- Metruk evde asılı bulunmuşlardı: Bakanlıktan açıklama
- 'Çalıştığı bankayı dolandırmakla suçlanıyor'
- 'Metin Komiser'in Yargı'dan neden ayrıldığı ortaya çıktı
- Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarıldı
- Birçok ilin milli eğitim müdürü görevden alındı!
- Akşener'in o sözlerine Nevşin Mengü'den tepki