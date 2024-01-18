Pakistan'dan İran'a mesaj: Her türlü tedbiri alırız

Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:42

Güncelleme: 18.01.2024 - 12:42

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan'ın ulusal güvenliği ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini vurgulayarak Pakistan ordusunun, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin sığınaklarına" düzenlediği saldırıya övgüde bulundu.

Tahran ile kardeş ülke olduklarını ancak topraklarını savunmak için her türlü tedbiri alacaklarını belirten Alvi, ortadan kaldırılması için küresel çaba gerektiren terörün ortak sıkıntı olduğunun altını çizdi.

Pakistan'ın tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterdiğine işaret eden Alvi, diğer ülkelerden de uluslararası hukuku ihlal etmemelerini beklediklerini aktardı.

Alvi, İran ile sorunların diyalog ve karşılıklı istişare ile çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.