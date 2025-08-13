Afyonkarahisar'ın plaka kodu ne? Afyonkarahisar'ın plaka numarası kaç? Afyonkarahisar ve ilçelerinin plaka harfleri...



Afyonkarahisar plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

AFYONKARAHİSAR'IN PLAKA KODU NEDİR?



Afyonkarahisar’ın plaka kodu 03 olup, Türkiye’de bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Afyonkarahisar’da araç plakaları, 03 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Afyonkarahisar Plaka Kodunun Anlamı

Afyonkarahisar’ın plaka kodu olan 03, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 03 sayısı, Afyonkarahisar’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Afyonkarahisar ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Afyonkarahisar’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe Plaka Harfleri

Afyonkarahisar Merkez 03 A, 03 AA, 03 AB

Başmakçı 03 B, 03 BM

Bayat 03 BY

Bolvadin 03 BL, 03 BV

Çay 03 C, 03 CY

Çobanlar 03 CB

Dazkırı 03 D, 03 DZ

Dinar 03 DN, 03 DR

Emirdağ 03 E, 03 EM

Evciler 03 EV

Hocalar 03 H, 03 HL

İhsaniye 03 İH, 03 IY

İscehisar 03 İS, 03 IC

Kızılören 03 K, 03 KZ

Sandıklı 03 S, 03 SA

Sinanpaşa 03 SN, 03 SP

Sultandağı 03 SU, 03 SD

Şuhut 03 ŞH, 03 ŞU