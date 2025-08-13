Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.08.2025 11:44:00
Afyonkarahisar'ın plaka kodu ne? Afyonkarahisar'ın plaka numarası kaç? Afyonkarahisar ve ilçelerinin plaka harfleri...

Afyonkarahisar’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Afyonkarahisar ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Afyonkarahisar plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

AFYONKARAHİSAR'IN PLAKA KODU NEDİR?


Afyonkarahisar’ın plaka kodu 03 olup, Türkiye’de bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Afyonkarahisar’da araç plakaları, 03 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Afyonkarahisar Plaka Kodunun Anlamı
Afyonkarahisar’ın plaka kodu olan 03, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 03 sayısı, Afyonkarahisar’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Afyonkarahisar ve ilçelerinin plaka harfleri
Aşağıda Afyonkarahisar’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe    Plaka Harfleri
Afyonkarahisar Merkez    03 A, 03 AA, 03 AB
Başmakçı    03 B, 03 BM
Bayat    03 BY
Bolvadin    03 BL, 03 BV
Çay    03 C, 03 CY
Çobanlar    03 CB
Dazkırı    03 D, 03 DZ
Dinar    03 DN, 03 DR
Emirdağ    03 E, 03 EM
Evciler    03 EV
Hocalar    03 H, 03 HL
İhsaniye    03 İH, 03 IY
İscehisar    03 İS, 03 IC
Kızılören    03 K, 03 KZ
Sandıklı    03 S, 03 SA
Sinanpaşa    03 SN, 03 SP
Sultandağı    03 SU, 03 SD
Şuhut    03 ŞH, 03 ŞU

