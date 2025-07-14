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Afyonkarahisar’ın telefon kodu kaç? Afyonkarahisar’ın alan kodu kaç?

Afyonkarahisar’ın telefon kodu kaç? Afyonkarahisar’ın alan kodu kaç?

14.07.2025 14:22:00
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Haber Merkezi
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Afyonkarahisar’ın telefon kodu kaç? Afyonkarahisar’ın alan kodu kaç?

Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, termal kaynakları, tarihi yapıları ve zengin mutfağıyla öne çıkan önemli şehirlerden biridir. Anadolu’nun kavşak noktalarından biri olan Afyon, hem ulaşım hem de kültürel miras açısından stratejik bir konuma sahiptir. Telefonla iletişimde ise Afyon’a özgü bir alan kodu kullanılmaktadır. Peki, Afyonkarahisar’ın telefon kodu kaç? Afyonkarahisar’ın alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Afyonkarahisar en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Afyonkarahisar'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Afyonkarahisar’ın telefon kodu kaç? Afyonkarahisar’ın alan kodu kaç?

AFYONKARAHİSAR'IN TELEFON KODU KAÇ?

Afyonkarahisar iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0272’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Afyonkarahisar için bu kod 272 olarak belirlenmiştir.

AFYONKARAHİSAR'NIN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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