Afyonkarahisar'da bir kişi evinde ölü bulundu
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Afyon'da M.G isimli yurttaş, koyunlarına bakan 37 yaşındaki Ali Sağlam'ın hayvanları almaya gelmemesi üzerine evine gitti. Evin kapısı açılmayınca M.G, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri, eve girdiklerinde Sağlam'ı hareketsiz yatarken buldu.
İncelemenin ardından Sağlam'ın cenazesi, otopsi için Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sağlam'ın ölüm nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Subaylık için nikâh koşulu
- Peker cephesinde kritik gelişme
- Borsada dev manipülasyon!
- Soylu hakkında yeni parti iddiası
- 'Sen kimsin, atanmış!'
- 'Memur zammı' yurttaşı zorlayacak
- Peker'in evine saldırı: Bir kişi tutuklandı
- Türkiye ve Pakistan'da yandaşlar 'pişti' oldu
- ‘Almanlar ABD’nin oyununa geldi’
- Demirtaş'tan 'ortak aday' mektubu