Afyonkarahisar'da bir kişi evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

AA
17 Eylül 2022 Cumartesi, 17:21
Afyonkarahisar'da bir kişi evinde ölü bulundu
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Afyon'da M.G isimli yurttaş, koyunlarına bakan 37 yaşındaki Ali Sağlam'ın hayvanları almaya gelmemesi üzerine evine gitti. Evin kapısı açılmayınca M.G, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, eve girdiklerinde Sağlam'ı hareketsiz yatarken buldu.

İncelemenin ardından Sağlam'ın cenazesi, otopsi için Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sağlam'ın ölüm nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor. 


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