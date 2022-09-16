Isparta'da bir kişi marketin tuvaletinde ölü bulundu

Isparta'da bir kişi, arkadaşına ait marketin tuvaletinde ölü bulundu.

AA
16 Eylül 2022 Cuma, 15:37
Isparta'da bir kişi marketin tuvaletinde ölü bulundu
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Tekel büfe market işleten A.K.A, sabah işyerinin tuvaletine gittiğinde arkadaşı M.Z'yi baygın halde gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.Z'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

MARKET SAHİBİ EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

M.Z'nin cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

İfadesi alınmak üzere Emniyet'e götürülen market sahibi A.K.A'nın, akşam eğlence mekanından M.Z. ile çıktıktan sonra markete gelip uyuduklarını belirttiği kaydedildi.


Isparta Market tuvalet

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