Afyonkarahisar'da canlı müzik ve benzeri etkinlikler yasaklandı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 12:35

Güncelleme: 26.12.2023 - 12:36

Afyonkarahisar Belediyesi, Irak’ta 6, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimizin şehit olması nedeniyle yılbaşı kapsamında gerçekleşecek olan konser ve etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Vatan ve bayrak uğruna şehit olan Mehmetçiklerimizin ailelerinin ve yakınlarının acılarını millet olarak yürekten paylaşıyoruz. Pençe-Kilit harekâtında şehit olan Mehmetçiklerimizi asla unutmadık ve unutmayacağız.

"KARAR ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Belediye olarak 2 Ocak 2024 Salı gününe kadar canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yetki sahamız içerisinde yapılmaması noktasında karar almış bulunmaktayız. Karara uymayanlar hakkında, gerekli cezai yaptırımlar tereddütsüz bir şekilde uygulanacaktır.

Allah şehitlerimize rahmet eylesin, milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen hainlere de Allah fırsat vermesin…

Kardeşliğimiz daim olsun…"