Afyonkarahisar'da feci kaza... Otomobil ile TIR çarpıştı: Yaralılar var!
Otomobilin TIR'la çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar'da Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde T.C. idaresindeki 03 AGU 122 plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 03 ZB 480 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü T.C. (26) ile araçtaki N.Y. (53), E.C. (49), M.A. (34), Z.A. (29), İ.A. (9) ile E.A. (4) yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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