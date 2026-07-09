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Ağaçtan düşüp hastaneden taburcu olduktan 1 gün sonra evinde ölü bulundu

Ağaçtan düşüp hastaneden taburcu olduktan 1 gün sonra evinde ölü bulundu

9.07.2026 15:43:00
Güncellenme:
DHA
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Ağaçtan düşüp hastaneden taburcu olduktan 1 gün sonra evinde ölü bulundu

Bolu'de ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilen 79 yaşındaki İsmail Koç, evinde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaşamını yitirdiğini belirlediği Koç'un kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.
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Bolu'da, ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan İsmail Koç (79), kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Koç, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir apartman dairesinde tek başına yaşayan İsmail Koç, dün ıhlamur toplamak amacıyla çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koç, akşam saatlerinde taburcu edildi. Evine dönen İsmail Koç, bu sabah yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, İsmail Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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