AHESEN: Afşin Elbistan'daki termik santral zehirlenmesi 'yeni yönetmelik' doğrultusunda aile hekimliği çalışanlarına fatura edildi

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Kahramanmaraş-Elbistan Temsilcisi Ali Fuat Dalkanat, yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği’ne ilişkin açıklama yaptı. Elbistan’daki termik santralde meydana gelen zehirlenme vakalarının halk sağlığını tehdit ederken, yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği nedeniyle faturanın yine aile hekimliği çalışanlarına kesildiğini belirten Dalkanat, şunları kaydetti:

“Termik santraldeki zehirlenme sonrası yüzlerce kişi hastanelere başvurdu. İshal ve kusma gibi yaygın şikâyetlerle yapılan başvurular, bölgedeki aile hekimliği çalışanlarının ödeme sistemine doğrudan yansıdı. Yönetmelik gereği, hastaneye yapılan başvuru sayılarının artması, o döneme ait aile hekimliği ödemelerinde kesintiye yol açtı. Hiçbir sorumluluğumuzun olmadığı bir durumda, bizim emeğimizin karşılığı kesiliyor. Bu adil mi?”

''AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİYLE HİÇBİR İLGİSİ YOK''

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir de, yönetmeliğin çarpıklığına dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Vatandaşın hastaneye başvuru yapmasının, hele ki böylesi acil bir sağlık krizinde aile hekimliği sistemiyle hiçbir ilgisi yok. Ancak yönetmelik gereği, hekimler yine ödeme kaybı yaşıyor. Asıl sorumlular, çevre sağlığı, gıda güvenliği ve kriz yönetimi konusunda görevini yerine getirmeyenlerdir.”

Yönetmeliğin bilimsel yaklaşımdan ve adalet duygusundan uzak yapısıyla uygulanabilir olmanın çok dışında kaldığını kaydeden Kandemir, “Afet vb. durumlardaki toplumsal kriz anlarında dahi aile hekimliği çalışanlarının cezalandırılması kabul edilebilir bir durum değildir. Hastaneye gitmek isteyen hasta için ASM’lerin promosyon dönemi mi başlatması bekleniyor? ASM’ye düzenli uğrayan hastalara çekilişle hediye mi verelim, böyle akıl dışı bir uygulama sağlık gibi şakaya gelmeyecek bir alanda uygulanamaz. Köklü değişiklik şart, aile hekimliği çalışanları iyi olmadan, hastalarını iyi edemez.”